Шість країн офіційно стали непостійними членами Ради безпеки ООН

Шість країн 2 січня офіційно стали непостійними членами Ради безпеки ООН. До організації долучилися Нідерланди, Польща, Кувейт, Перу, Кот-д’Івуар й Екваторіальна Гвінея.

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Ці країни обрані Генеральною асамблеєю. Нідерланди будуть членом Ради безпеки протягом року, оскільки вони поділяють термін повноважень з Італією, яка працювала в організації 2017 року. Усі інші країни стали членами Ради безпеки на два роки, пише «Радіо Свобода».

Нагадаємо, до складу Ради безпеки ООН входять 15 членів. З них – п'ять постійних: Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США. Вони мають право вето. Непостійними членами в Раді безпеки наразі є Казахстан, Швеція, Болівія та Ефіопія.

31 грудня 2017 року добіг кінця термін повноважень України, Єгипту, Японії, Сенегалу, Італії та Уругваю.