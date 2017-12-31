Генсек ООН закликав світових лідерів об'єднатися для подолання глобальних загроз у 2018 році

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав світових лідерів об’єднатися для подолання глобальних загроз у 2018 році.

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Про це він сказав у новорічному зверненні, передає «Голос Америки».

Генсек визнав, що його надії на мир у 2017 році не справдилися.

«На жаль, у багатьох відношеннях світ навпаки пішов у зворотньому напрямку», - сказав він.

Гутерреш назвав своє звернення попередженням світу про небезпеку.

«Конфлікти поглибились, з’явились нові загрози. Занепокоєння щодо ядерної зброї - на найвищому з часів «холодної війни» рівні. Кліматичні зміни відбуваються швидше, ніж ми реагуємо. Нерівність у світі зростає, ми є свідками жахливих порушень прав людини. Націоналізм та ксенофобія у момент, коли ми вступаємо в 2018 рік, на підйомі. Я закликаю до єдності», - сказав Гутерреш.

Разом з тим він додав, що «світ може стати безпечнішим, конфлікти та ненависть можна подолати. Однак лише в тому випадку, коли світові лідери об’єднаються для того, щоб подолати розкол та згуртувати людей навколо спільних цілей».