Масові протести в Ірані: на вулиці вийшли прихильники влади (фото)

Величезна кількість іранців у провінціях Лурестан, Хузестан, Ілам, Кум, Керманшах, Голестан і Марказі вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти нещодавніх заворушень у деяких містах країни і засудити спалах насильства.

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Як повідомляє Інформаційне агентство Ісламської Республіки (ІРНА), маніфестувальники скандують гасла на підтримку Верховного Лідера ісламської революції Айатолли Алі Хаменеї і проти спалахів насильства. Вони також наголосили на необхідності виконання законних вимог іранського народу.

Як відомо, щонайменше 20 людей загинули під час вуличних протестів з 28 грудня в різних містах Ірану. Приводом протестів стали економічна ситуація, корупція, високі ціни і безробіття в країні. Однак деякі опортуністи намагалися зловживати нещодавніми подіями, завдаючи шкоди суспільній власності і порушуючи права іранського народу.

Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. При цьому Білий дім офіційно підтримав протестувальників, а президент США Дональд Трамп заявив, що настав час змін.

Рухані також пообіцяв активізувати роботу з розв‘язання економічних проблем. «Уряд подвоїть зусилля, щоб розібратися з питаннями безробіття, забруднення повітря й інфляції», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в Ірані акції протесту почалися 28 грудня в місті Мешхеді. Початковою метою був протест проти корупції та зростання цін, але поступово вони набули ширшого антиурядового характеру. Демонстранти також нападали на поліцейські дільниці. З початку акцій протесту в результаті зіткнень демонстрантів з поліцією загинула щонайменше 21 людина. За останні кілька днів в країні було заарештовано більш як 450 осіб, 200 з яких - у ніч на понеділок у Тегерані.

У протестах беруть участь здебільшого відносно невеликі групи молодих чоловіків, які вимагають повалення клерикального режиму. Акції поширилися на невеликі міста по всій країні і можуть продовжити зростати. При цьому очевидного лідерства в протесному середовищі не спостерігається. Лідери опозиції в Ірані давно піддаються репресіям або висилаються з країни.

Міністерство закордонних справ України радить уникати місць масового скупчення людей, мітингів, маршів і місць релігійного культу і чітко виконувати всі законні вимоги і рекомендації сил безпеки і місцевої влади в Ісламській Республіці Іран.