Кількість загиблих в аварії автобуса в Перу зросла до 51 особи

Кількість загиблих у результаті падіння автобуса в ущелину на північ від перуанської столиці Ліми сягнула 51 особи, повідомляє Новое время.

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Як зазначається, рятувальники дістали з автобуса, що розбився, тіла всіх загиблих.

Згідно з повідомленням, в аварії вижили шестеро людей, їх доставили до лікарень. За словами одного з госпіталізованих, він зміг уникнути загибелі, через те, що вистрибнув із вікна автобуса перед тим, як він впав у прірву.

Раніше повідомлялося, що жертвами падіння автобуса в Перу стали 48 осіб.

Нагадаємо, за 70 кілометрів від перуанської столиці Ліми на ділянці серпантину, відомого як Поворот диявола, пасажирський автобус зіткнувся з вантажною фурою. Після удару автобус, в якому їхали більше 50 пасажирів, впав у прірву з висоти 100 метрів.