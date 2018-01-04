Слідом за російським пропагандистом Курлаєвим з Латвії видворили і його дружину

Російська журналістка Ольга Курлаєва повідомила, що влада Латвії дала їй 24 години на те, щоб залишити країну.

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Як передає Радіо Свобода, Курлаєву звинувачують у тому, що вона становить загрозу національній безпеці Латвії.

«Буде видворення. Причини поки що невідомі, сказали, такі ж, як у чоловіка, тобто я несу загрозу національній безпеці», – заявила Курлаєва, яка є кореспонденткою російського медіахолдингу ВДТРК.

Чоловіка Курлаєвої, журналіста російського телеканалу «ТВ Центр» Анатолія Курлаєва затримали і депортували після того, як він прибув до Риги 1 січня, через заборону в’їзду до країни.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс заявив місцевому телеканалу LNT, що це не пожиттєва заборона, вона діятиме якийсь невизначений час і буде переглядатися кожні три роки на основі висновків влади.

Козловскіс відмовився пояснити причини рішення і зазначив, що заборона діє лише в Латвії, вона не застосовується до інших країн «шенгенської зони».

За його словами, Латвія минулого року заборонила в’їзд понад 100 людей, зокрема, «за недружнє ставлення до країни».