Авіація ЗС РФ в Сирії скинула бомби на мирних жителів: загинули десятки осіб

Поблизу Дамаска у Сирії загинуло близько 30 осіб, в результаті бомбардування, яке, ймовірно, здійснили російські літаки.

Про це повідомляє Reuters.

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"Щонайменше 30 цивільних вбито рано вранці в четвер, коли винищувачі скинули бомби на житловий район в оточеному повстанцями анклаві на схід від сирійської столиці, повідомив військовий спостерігач, який розпізнав літаки як російські", - повідомляє Reuters.

Своєю чергою, як інформують джерела з Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, "щонайменше чотири бомби зруйнували дві будівлі у місті Місраба у Східній Гуті під час нападу, в результаті якого загинули близько 20 та поранено більше ніж 40 осіб".

Також представники Сирійського центру, рятувальники та місцеві жителі повідомили, що щонайменше 10 осіб загинули в результаті повітряних ударів в інших сусідніх містах.

Сирійський центр моніторингу за дотримання прав людини також уточнив, що 11 жінок та одна дитина були серед тих, хто загинув від авіаударів у Місрабі, які, за твердженням спостерігачів, здійснили російські літаки.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня президент Росії Володимир Путін прилетів на російську військову базу «Хмеймім» у Сирії і віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни. Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази – в Тартусі і Хмеймімі.