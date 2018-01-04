Викрита брехня Міноборони РФ: опубліковано фото знищених у Сирії літаків

У Мережі з'явилися фотографії пошкоджених літаків на російській авіабазі Хмеймім у Сирії. Фото розмістив російський журналіст Роман Сапоньков на своїй сторінці в соцмережі "Вконтакте".

За даними ЗМІ, в результаті обстрілу бойовиками російської бази в Сирії 31 грудня було знищено чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боєприпасів здетонував після потрапляння мінометного снаряда.

У Міноборони РФ підтвердили обстріл російської бази в Сирії, але заперечили знищення літаків.

Читайте такожОбстріл бази РФ у Сирії: пропагандистська "перемога" Путіна перетворилася на ганебний фарс - ТурчиновЯк повідомляв УНІАН, 11 грудня 2017 року Путін прилетів на російську військову базу «Хмеймім» у Сирії і наказав вивести значну частину російського угруповання з цієї країни. Це вже третій наказ за останні два роки про виведення російського угруповання. Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази у Тартусі та Хмеймімі.