У Москві п'яний чоловік влаштував стрілянину в метро

У Москві п'яний пасажир поранив з травматичного пістолета двох охоронців на станції Лихобори, він затриманий.

Як повідомляє "РИА Новости", поранені охоронці госпіталізовані, триває перевірка.

"Поліцейськими був затриманий у стані алкогольного сп'яніння громадянин 1988 року народження, який в ході конфлікту з працівниками охорони МЦК зробив кілька пострілів з травматичного пістолета, після чого був затриманий", — сказав співрозмовник агентства.

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Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини біля Красної площі в Москві важко поранені дві людини.