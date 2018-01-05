У Москві п'яний чоловік влаштував стрілянину в метро
14:20, 05 січня 2018Світ
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Поранені охоронці госпіталізовані, чоловіка затримали, триває перевірка.
Ілюстрація / REUTERS
У Москві п'яний пасажир поранив з травматичного пістолета двох охоронців на станції Лихобори, він затриманий.
Як повідомляє "РИА Новости", поранені охоронці госпіталізовані, триває перевірка.
"Поліцейськими був затриманий у стані алкогольного сп'яніння громадянин 1988 року народження, який в ході конфлікту з працівниками охорони МЦК зробив кілька пострілів з травматичного пістолета, після чого був затриманий", — сказав співрозмовник агентства.
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Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини біля Красної площі в Москві важко поранені дві людини.
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