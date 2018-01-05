Трамп назвав ФБР і Хілларі Клінтон "російськими шпигунами"

Президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього держсекретаря держави Хілларі Клінтон і спецслужби країни у змові із Росією. Свою позицію американський лідер виклав в Twitter.

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«Тепер, коли підтверджується, що твердження про мою змову з Росією — суцільна брехня, стає ясно, що єдиний мав місце зговір між Хілларі Клінтон і ФБР з Росією», — написав він.

Опоненти з Демократичної партії наполягають на тому, що в 2016 році Трамп здобув перемогу на президентських виборах завдяки втручанню російських хакерів. Трамп всіляко відкидає подібні звинувачення.