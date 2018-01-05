Трамп назвав ФБР і Хілларі Клінтон "російськими шпигунами"
22:28, 05 січня 2018Світ
779
Трамп розповів про змову між ФБР і Росією.
Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS
Президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього держсекретаря держави Хілларі Клінтон і спецслужби країни у змові із Росією. Свою позицію американський лідер виклав в Twitter.
Читайте такожТрамп після скандальної заяви свого екс-стратега збирає республіканців на нараду
«Тепер, коли підтверджується, що твердження про мою змову з Росією — суцільна брехня, стає ясно, що єдиний мав місце зговір між Хілларі Клінтон і ФБР з Росією», — написав він.
Опоненти з Демократичної партії наполягають на тому, що в 2016 році Трамп здобув перемогу на президентських виборах завдяки втручанню російських хакерів. Трамп всіляко відкидає подібні звинувачення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter