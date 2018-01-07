Трамп розповів про свою роботу зі спецпрокурором по Росії

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що всі його дії, пов'язані з розслідуванням можливого втручання Росії у вибори глави американської держави, були "стовідсотково доречними". Про це господар Білого дому заявив журналістам у суботу, 6 січня, в офіційній заміської резиденції Кемп-Девід.

Про це пише DW.

Його слова стали реакцією на публікації в ряді американських ЗМІ. Так, зокрема агентство AP, повідомило, що Трамп через апарат Білого дому намагався вплинути на генпрокурора США Джеффа Сешнса. Президент нібито просив його не відсторонюватися від розслідування Мін'юсту США щодо ролі Росії у виборчій кампанії 2016 року.

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Тим не менш, у березні 2017 року Сешнс офіційно взяв самовідвід і відмовився підключатися до будь-яких слідчих дій такого роду. В результаті в травні на посаду спецпрокурора з РФ з подачі американського Мін'юсту був призначений Роберт Мюллер.

За словами Трампа, він не зробив "нічого непристойного", а його команда "відкрито" взаємодіяла з Мюллером. Американський президент також висловив думку, що всі ці звинувачення у зв'язках з Росією вкрай негативно відбиваються на іміджі Сполучених Штатів, які "нерозумно виглядають" через цей скандал. "Ніякої співпраці, ніяких злочинних діянь не було", - в черговий раз заявив він.

У середу, 3 січня, Трамп прийняв рішення про розпуск комісії з розслідування можливих фальсифікацій на виборах 2016 року. Вона була створена в травні 2017 року, і очолив її віце-президент Майк Пенс.