Один з потерпілих внаслідок вибуху біля метро в Стокгольмі помер

Один з постраждалих внаслідок сьогоднішнього вибуху біля метро в Стокгольмі помер. Про це повідомляє Аftonbladet посилаючись на дані місцевої поліції.

"Чоловік, який отримав серйозні поранення після того, як підняв вибухонебезпечний предмет із землі, пізніше помер від отриманих поранень", – йдеться в повідомленні.

Також, згідно з інформацією, друга потерпіла внаслідок вибуху знаходиться в лікарні.

Крім того, в поліції заявили, що ніщо не вказує на те, що вибух в Стокгольмі був спрямований проти цих двох потерпілих.

Наразі правоохоронці вивчають тип вибухового матеріалу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 січня, у столиці Швеції Стокгольмі стався вибух біля станції метро Varby Gard.

Поліція повідомила, що внаслідок вибуху двоє людей отримали травми.