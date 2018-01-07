Один з потерпілих внаслідок вибуху біля метро в Стокгольмі помер
Друга потерпіла перебуває у лікарні.
Один з постраждалих внаслідок сьогоднішнього вибуху біля метро в Стокгольмі помер. Про це повідомляє Аftonbladet посилаючись на дані місцевої поліції.
"Чоловік, який отримав серйозні поранення після того, як підняв вибухонебезпечний предмет із землі, пізніше помер від отриманих поранень", – йдеться в повідомленні.
Також, згідно з інформацією, друга потерпіла внаслідок вибуху знаходиться в лікарні.
Крім того, в поліції заявили, що ніщо не вказує на те, що вибух в Стокгольмі був спрямований проти цих двох потерпілих.
Наразі правоохоронці вивчають тип вибухового матеріалу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 січня, у столиці Швеції Стокгольмі стався вибух біля станції метро Varby Gard.
Поліція повідомила, що внаслідок вибуху двоє людей отримали травми.