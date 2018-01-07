Вибух біля метро в Стокгольмі: поліція розповіла подробиці

За останніми даними влади Стокгольма, при вибуху біля метро Ворбю постраждали дві людини, повідомляє Reuters.

Читайте такожУ спокійній Швеції підірвали поліцейську машину

За словами представника поліції, невстановлений предмет, який вибухнув після того, як його підняв чоловік, а значить, немає підстав вважати, що це був теракт.

Станція Ворбю та прилегла площа були закриті, поки поліція проводила перевірки.

Як повідомлялося раніше, унаслідок вибуху на станції метро в Стокгольмі був поранений чоловік.