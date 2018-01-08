Британський фрегат супроводжуватиме російські кораблі в Ла-Манші

Фрегат Королівського флоту Великої Британії був відправлений для супроводу декількох російських кораблів, що підійшли до узбережжя країни, пише Dailymail.

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Повідомляється, що британський військовий корабель HMS Westminster 8 січня був відправлений у Ла-Манш для супроводу суден ВМФ РФ, які збираються пройти через протоку Па-де-Кале.

Командування флоту вирішило відправити ескорт для російських кораблів у зв'язку з наближенням їх британському узбережжю.

Як повідомляється, 25 грудня фрегат МВФ РФ "Адмірал Горшков" наблизився до територіальних вод Великої Британії під час проходження Ла-Манш. Супроводити його також був відправлений корабель Королівського флоту.