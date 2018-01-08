ЗМІ: Трамп починає робочий день пізніше, ніж починали Буш і Обама

Президент США Дональд Трамп починає свій день пізніше, ніж у перші дні президентства, а під час "вирішення адміністративних питань" дивиться телевізор та публікує повідомлення у Twitter. Про це з посиланням на джерела та розклад президента, що надійшов у розпорядження редакції, повідомляє видання Axios, передає РБК.

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«У Трампа в розкладі є графа «час для вирішення адміністративних питань» з 8 до 11 ранку, але реальність така, що він проводить цей час у своїй резиденції за переглядом телевізора, телефонними дзвінками і соцмережею Twitter», — повідомляє видання. В Овальний кабінет на першу зустріч президент приходить до 11 ранку. Наголошується, що це «значно пізніше, ніж перші зустрічі, які проводили 43-й президент США Джордж Буш-молодший (6:45) і його наступник на посту президента Барак Обама (9:00-10:00).

Як повідомляє видання з посиланням на неназваного помічника президента, робочий день Трампа в Овальному кабінеті проходить з 11 ранку до шостої вечора. В цей час він проводить «близько двох зустрічей», дзвонить по телефону і дивиться новинні програми, потім повертається в житлову частину Білого дому і знов дивиться телевізор або здійснює телефонні дзвінки.

«Вранці президент проводить час як в резиденції, так і в Овальному кабінеті <...> У цей час він постійно дзвонить співробітникам, конгресменам, міністрам і лідерів зарубіжних країн. Президент - один з найбільш працьовитих працівників», - сказала прес-секретар президента США Сара Сандерс, коментуючи Axios цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що перемога на виборах спочатку не входила в плани Трампа і стала шоком для нього.