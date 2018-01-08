Іран попередив про можливе припинення співпраці з МАГАТЕ

Влада Ірану заявила, що може переглянути своє рішення щодо співробітництва з МАГАТЕ, якщо США не будуть виконувати свої зобов'язання із ядерної угоди від 2015 року.

Про це повідомляє Reuters.

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«Якщо США не стануть виконувати зобов'язання по Спільному всеосяжному плану дій, Ісламська республіка Іран може прийняти рішення, які торкнуться її поточного співробітництва з Міжнародним агентством із атомної енергії (МАГАТЕ)», – сказав президент Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив, що держава збирається провести консультативну нараду з трьома країнами-членами Євросоюзу щодо ядерної угоди.