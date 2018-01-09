КНДР хоче взяти участь в Олімпійських іграх - Сеул

Північна Корея має намір відправити високопоставлену делегацію та атлетів на зимові Олімпійські ігри, які відбудуться південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого.

Про це заявив представник КНДР на перших за два роки прямих переговорах між країнами, які розпочалися у вівторок, 9 січня, у прикордонному пункті Пханмунджом, повідомляє DW.

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Згідно з повідомленням Північна Корея також запропонувала відправити на змагання групу уболівальників, митців та шоу-команду з тхеквондо. Південнокорейська делегація, у свою чергу, внесла пропозицію про переговори з гуманітарних питань. Асоціації Червоного Хреста обох країн мають обговорити нові зустрічі розділених корейських сімей, які опинилися по різні боки кордону.

Перед початком переговорів південнокорейський міністр у справах національного об'єднання Чо Мен Гюн висловив сподівання, що Ігри стануть "заходом миру" і поштовхом до покращення відносин між двома країнами. Представник КНДР, глава комітету з мирного об'єднання Кореї Лі Сон Гван, своєю чергою, висловив сподівання на успішний діалог, оскільки Північна і Південня Кореї "сядуть за стіл з серйозними і щирими цілями".

Нагадаємо, раніше представник Північної Кореї в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) Чан Ун заявив про намір своєї країни взяти участь у зимових Олімпійських іграх. За його словами, на Олімпіаді, вірогідно, виступить північнокорейська пара з фігурного катання.