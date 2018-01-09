"Скромна" компенсація: громадянам Саудівської Аравії виділять $13 млрд

Влада Саудівської Аравії розділить між жителями країни близько $13,3 млрд через підвищення вартості життя.

Про це повідомив міністр культури та інформації Аввад бін Салех Алавад, пише Reuters.

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За його словами, таке рішення влади Саудівської Аравії є показником турботи про комфорт та якість життя громадян.

Крім того, прийнято рішення щомісячно доплачувати близько $266 держслужбовцям через підвищення цін на бензин і ПДВ. Також додаткові виплати отримають пенсіонери та військовослужбовці.