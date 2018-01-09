"Скромна" компенсація: громадянам Саудівської Аравії виділять $13 млрд
09:06, 09 січня 2018Світ
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Такі кошти мають намір розділити між громадянами через підвищення вартості життя.
Ілюстрація / REUTERS
Влада Саудівської Аравії розділить між жителями країни близько $13,3 млрд через підвищення вартості життя.
Про це повідомив міністр культури та інформації Аввад бін Салех Алавад, пише Reuters.
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За його словами, таке рішення влади Саудівської Аравії є показником турботи про комфорт та якість життя громадян.
Крім того, прийнято рішення щомісячно доплачувати близько $266 держслужбовцям через підвищення цін на бензин і ПДВ. Також додаткові виплати отримають пенсіонери та військовослужбовці.
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