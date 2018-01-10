У посольстві РФ у США заявляють, що Вашингтон намагається втручатися в президентську кампанію в Росії

У посольстві РФ у США заявили, що Вашингтон намагається втручатися в перебіг президентської виборчої кампанії в Росії.

Про це йдеться в заяві російського диппредставництва, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Звинувачення в політичному підґрунті відмов у реєстрації кандидатами на виборах президента Росії, які лунали від офіційного Вашингтона, абсолютно необґрунтовані й політизовані, а сумніви в демократичному характері майбутніх виборів - неспроможні. Причому дивним чином вони збіглися з черговою хвилею брехливих тверджень про втручання Росії в електоральні процеси в інших країнах», - йдеться в заяві.

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«У зв'язку з цим хотіли б остудити «гарячі голови» в Америці: вимоги про допуск будь-кого до виборів у Росії та інші подібні лицемірні спроби чинити тиск на російську владу неприйнятні й розглядаються як пряме втручання у внутрішні справи нашої держави», - заявили в посольстві.

Російські дипломати висловили надію, що американська влада не перешкоджатиме громадянам РФ, які проживають й перебувають у США, в реалізації їхнього виборчого права.

Інформацію про організацію російськими дипломатичними й консульськими представництвами виборчих дільниць буде надано місцевій стороні у встановленому порядку.

Для проведення виборів на території США буде утворено виборчі дільниці в приміщеннях російських закордонних установ - у посольстві у Вашингтоні, генконсульствах у Нью-Йорку, Сіетлі та Х'юстоні. Додатково планується організувати дострокове голосування в Атланті, Бостоні, Далласі, Денвері, Канзас-Сіті, Лос-Анджелесі, Майамі, Міннеаполісі, Олбані, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Філадельфії, Чикаго.

Як відомо, 6 січня апеляційна колегія Верховного суду РФ визнала законною відмову Центрвиборчкому в реєстрації опозиційного політика Олексія Навального кандидатом у президенти. Таким чином Верховний суд визнав законним своє ж рішення, знову підтримавши позицію прокуратури і ЦВК, який відмовив Навальному, пославшись на його судимість. Рішення Верховного суду РФ набуло чинності.

25 грудня 2017 року російська Центральна виборча комісія відхилила заявку на реєстрацію ініціативної групи, яка висунула Навального кандидатом на пост президента. Приводом до відмови стала непогашена судимість у справі "Кіровлісу" (п'ять років позбавлення волі умовно). За російськими законами, протягом 10 років після погашення судимості Навальний не може балотуватися в президенти.

Президентські вибори в РФ заплановані на 18 березня - чергову річницю анексії українського Криму.