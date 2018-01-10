На Шрі-Ланці жінкам вперше з 1955 року дозволили купувати алкоголь

Влада Шрі-Ланки скасувала заборону на продаж алкоголю жінкам старше 18 років. Ця заборона, яка діяла в країні понад 60 років, визнана дискримінаційною.

Як повідомив міністр фінансів Шрі-Ланки Мангалу Самаравера, жінкам також дозволять працювати в місцях, де продається алкоголь, без попереднього схвалення влади, пише Бі-Бі-Сі.

Закон, який забороняв жінкам купувати алкогольну продукцію, діяв у країні з 1955 року.

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Як зазначав міністр Самаравера раніше, подібні закони перешкоджають розвитку країни, і їх скасування є одним із ключових завдань влади.

Крім того, за останні кілька років на Шрі-Ланці різко зросла кількість жінок, які нелегально вживають алкоголь, говорив у 2016 році президент країни Майтріпала Сірісена.

У той же час противники скасування закону побоюються, що зміни можуть призвести до зростання числа питущих жінок.

На Шрі-Ланці більшість жінок традиційно воліють не вживати алкоголь, вважаючи, що це суперечить культурі країни.