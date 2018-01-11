Пограбування на мільйони: у Парижі озброєні сокирами злочинці увірвалися до розкішного готелю (відео)
10:50, 11 січня 2018Світ
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Зловмисники викрали прикрас на понад чотири мільйони євро.
У Парижі озброєні злочинці увірвалися до розкішного готелю.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Зловмисники викрали прикрас на понад чотири мільйони євро. Напад стався увечері, неподалік від міністерства юстиції. Злочинці обчистили ювелірну крамницю, забравши коштовності із вітрини.
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На заваді грабіжникам став поліцейський патруль. Утім, двом грабіжникам зі здобиччю вдалося втекти.
Згідно з інформацією радіостанції RTL, інцидент стався близько 18:30 за місцевим часом, коли п'ятеро чоловіків, "деякі з яких були озброєні сокирами", увірвалися в готель.
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