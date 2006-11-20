У китайській школі під час тисняви загинуло шестеро дітей

В одній із шкіл китайського міста Дачан східній провінції Цзянсі виникла тиснява, в результаті якої загинуло шестеро дітей, а 11 дістали поранення.

Після закінчення занять, коли сотні школярів направлялися до виходу, на сходах між першим і другим поверхами утворилася тиснява, передає РІА "Новости".

Вчителі не змогли вчасно запобігти стовпотворінню і пробиралися в будівлю, щоб допомогти школярам по водостічних трубах.

Директора школи затримано правоохоронними органами до з`ясування обставин того, що сталося.