У китайській школі під час тисняви загинуло шестеро дітей
09:20, 20 листопада 2006Світ
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Директора затримали правоохоронці
В одній із шкіл китайського міста Дачан східній провінції Цзянсі виникла тиснява, в результаті якої загинуло шестеро дітей, а 11 дістали поранення.
Після закінчення занять, коли сотні школярів направлялися до виходу, на сходах між першим і другим поверхами утворилася тиснява, передає РІА "Новости".
Вчителі не змогли вчасно запобігти стовпотворінню і пробиралися в будівлю, щоб допомогти школярам по водостічних трубах.
Директора школи затримано правоохоронними органами до з`ясування обставин того, що сталося.
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