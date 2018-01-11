Москва намагається змусити ЄС заплатити за результати своєї військової кампанії у Сирії - FT

Financial Times пише, що російський дипломат закликав ЄС виділити фінансову допомогу на відновлення інфраструктури в Сирії, і зробити це протягом найближчих місяців, передає Бі-бі-сі.

Володимир Чижов, представник Росії при ЄС, сказав в інтерв'ю Financial Times, що країни ЄС "будуть нести відповідальність", якщо вони не усвідомлюють, що настав час підтримати програму реконструкції Сирії, яка, за його словами, обійдеться в десятки мільярдів євро.

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Його слова, пише газета, слід розглядати в рамках спроб Москви використовувати дилему, що стоїть перед Європою, - як саме витратити гроші для того, щоб зупинити потік біженців з Сирії, не створюючи при цьому враження, що вона підтримує режим президента Башара Асада.

Європейські дипломати визнають, що у питанні про Сирію серед країн Євросоюзу можуть бути розбіжності. Сусідні з Сирією країни, що прийняли мільйони сирійських біженців, чинять тиск на ЄС, з тим щоб Брюссель допоміг їм впоратися з цією проблемою.

Але європейські представники також вкрай негативно ставляться до того, що Москва намагається змусити ЄС заплатити за результати своєї військової кампанії в Сирії.

Найбільші країни Євросоюзу наполягають, що фінансування реконструкції в Сирії може початися лише після того, як там буде досягнута мирна домовленість і узгоджений план перехідного періоду.

"На даний момент в інтересах ЄС - посилити тиск на Росію, відмовляючись виділяти якісь кошти, - цитує газета неназваного європейського дипломата, добре знайомого з політикою Брюсселя по відношенню до Сирії. - Той факт, що Росія все більш цим незадоволена, вказує на те, що це тиск приносить плоди".

ЄС також нагадує, що залишається найбільшим донором гуманітарної допомоги в Сирії - сам Брюссель і країни ЄС виділяють на це понад 10 мільярдів євро.

Тим не менш, Володимир Чижов заявляє, що ЄС повинен піклуватися не тільки про гуманітарну допомогу.

"ЄС хоче спочатку політичних змін, але тим часом там продовжують страждати люди, - цитує його газета. - Так що ми вважаємо, що настав час перейти від гуманітарної допомоги до чогось більш суттєвого".

Чижов також визнав, що Москві також доведеться фінансувати реконструкцію Сирії, але додав, що Москва ще не вирішила, яку саме суму вона готова виділити для цієї мети, пише Financial Times.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, у Вашингтоні визнали, що президента Сирії Башара Асада ніким замінити як мінімум до 2021 року.