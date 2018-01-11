США влітку перекинуть до Європи танкову бригаду "Залізний кінь"

США мають намір влітку передислокувати до Європи танкову бригаду у рамках регулярної ротації свої сил на європейському континенті.

Як зазначається на сайті армії США, перша танкова бригада «Залізний кінь», що входить до складу першої кавалерійської дивізії, замініть у Європі другу танкову бригаду.

Читайте такожТрамп не очікує війни у найближчому майбутньому «Бригада «Залізний кінь» сподівається повернутись до Європи, аби продовжити роботу з нашими партнерами по НАТО і регіональними партнерами», - заявив командувач бригади полковник Вілсон Резерфорд IV.

Нагадаємо, рішення про відправку додаткових військ у Східну Європу було прийнято тодішнім президентом США Бараком Обамою після російської анексії Криму і початку збройного конфлікту на сході України.

Раніше Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляв, що на Донбасі зараз більше російських танків, ніж є у всіх країн Західної Європи разом.