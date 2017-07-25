На Донбасі більше російських танків, ніж є у всіх країн Західної Європи разом - спецпредставник Держдепу

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що можливі поставки зброї до України для захисту від російської агресії не можуть спровокувати Росію, бо вона вже зосередила на окупованій частині української території великий військовий контингент. Про це він сказав в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время» 25 липня в Парижі.

Читайте також"Нідерланди зможуть покарати винних": Держдеп виступив із заявою про розслідування катастрофи MH17

Зокрема, він підтвердив, що чинна влада США обговорює питання постачання Україні летальної зброї.

«Росія вже перебуває в Україні з усім своїм важким озброєнням. Там зараз більше російських танків, ніж є у всіх країн Західної Європи, разом узятих. Це дуже і дуже великий військовий контингент», – зазначив Волкер.

При цьому він визнав, що Росія має повне право розміщувати на своїй території, але не на території України, стільки озброєння, скільки захоче.

«Ще більший контингент зосереджений біля кордонів України. У Росії є повне право це робити. Це її територія, вони можуть розміщувати там стільки військових, скільки хочуть. Так що це рішення ніяк не спровокує Росію зробити щось, чого вони ще не зробили. І це ніяк не може змінити баланс сил», – вважає спецпредставник Держдепартаменту США.

За його словами, попередня адміністрація президента Барака Обами не схвалила поставки зброї українській владі, незважаючи на те, що це підтримували обидві палати Конгресу. Однак нова адміністрація президента Дональда Трампа, стверджує Волкер, «переглядає» це рішення, щоб дати Україні «можливість захищати себе».

«Якщо ми ухвалимо таке рішення, це дасть можливість Україні захистити себе в тому разі, якщо Росія зробить подальші кроки на українській території. Росія говорить, що «не робить нічого такого» і не збирається цього робити. Якщо це так – поставка захисних озброєнь тоді не несе ні для кого ніякого ризику», - додав Волкер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кремль в особі речника президента Росії Дмитра Пєскова заявив у відповідь на слова Волкера, що «будь-які дії, що провокують напруженість на лінії зіткнення в Донбасі, будуть віддаляти врегулювання конфлікту на сході України».

23-24 липня Волкер перебував в Україні, зокрема відвідав Донбас – Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що конфлікт на сході України не є замороженим конфліктом, а «гарячою війною».