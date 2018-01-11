Трамп у четвер ухвалить рішення щодо призупинення санкцій проти Ірану - Тіллерсон
21:52, 11 січня 2018Світ
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У Трампа заплановано зустріч з Тіллерсоном.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп прийме в четвер остаточне рішення з приводу того, чи готовий він і далі призупиняти дію односторонніх санкцій щодо Ірану, заморожених раніше в рамках Спільного всеохопного плану дій (СВПД).
Про це журналістам заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє ТАСС. "Він збирається прийняти це рішення сьогодні (у четвер) вдень. У нас з ним заплановано сьогодні зустріч в Овальному кабінеті (Білого дому)", - зазначив глава Держдепартаменту.
Тіллерсон не став відповідати на запитання про те, які рекомендації він дасть главі держави. Шеф американської дипломатії також не уточнив, коли буде оголошено про це.
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