Трамп у четвер ухвалить рішення щодо призупинення санкцій проти Ірану - Тіллерсон

Президент США Дональд Трамп прийме в четвер остаточне рішення з приводу того, чи готовий він і далі призупиняти дію односторонніх санкцій щодо Ірану, заморожених раніше в рамках Спільного всеохопного плану дій (СВПД).

Про це журналістам заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє ТАСС. "Він збирається прийняти це рішення сьогодні (у четвер) вдень. У нас з ним заплановано сьогодні зустріч в Овальному кабінеті (Білого дому)", - зазначив глава Держдепартаменту.

Тіллерсон не став відповідати на запитання про те, які рекомендації він дасть главі держави. Шеф американської дипломатії також не уточнив, коли буде оголошено про це.