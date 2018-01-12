Чому Генштаб РФ звинувачує Україну в обстрілі бази в Сирії

Росія в особі начальника управління будівництва та розвитку БПЛА генштабу збройних сил Російської Федерації генерала-майора Олександра Новікова звинуватила Україну в причетності до недавньої атаки на російські бази в Сирії. За його словами, попередні дослідження показали, що як основа вибухової речовини в боєприпасах, які були застосовані під час атаки, використовувався ТЕН, який виробляється низкою країн, у тому числі в Україні на Шосткинському заводі хімічних реактивів.

У даному випадку не варто говорити, що ці звинувачення з боку росіян на адресу України пролунали раптом і несподівано. Оскільки одна з генеральних ліній, яку постійно проводить Росія в інформаційному просторі, полягає у намаганнях звинуватити Україну в якихось діях, пов’язаних із підтримкою тероризму або в чомусь подібному.

Тобто нинішнє звинувачення в причетності до обстрілів бази в Сирії з’явилося не раптом — це постійна інформаційна кампанія з підриву авторитету України, яка переслідує цілком очевидні цілі

Так, нещодавно ми спостерігали недолугу спробу росіян перекласти відповідальність за успіхи Північної Кореї у розробці систем доставки ядерних боєприпасів на українське підприємство «Южмаш».

Тобто нинішнє звинувачення в причетності до обстрілів бази в Сирії з’явилося не раптом — це постійна інформаційна кампанія з підриву авторитету України, яка переслідує цілком очевидні цілі.

Чи можуть ці звинувачення мати об’єктивні підстави? Я би зараз не намагався провести своє експрес-розслідування. Натомість я би нагадав приклад того, як вчинила українська влада, коли на адресу України посипалися звинувачення щодо співпраці з КНДР. Тоді українське керівництво негайно виступило з ініціативою проведення міжнародного розслідування. І — це питання одразу відійшло на другий план.

Тобто Росія була не зацікавлена у проведенні об’єктивного розслідування.

Очевидно, саме такий спосіб Україна могла б застосувати і цього разу. Або взагалі не реагувати на ці закиди генштабу Російської Федерації, або, якщо реагувати, то одразу запропонувати розслідувати справу, створити міжнародну комісію і з’ясувати обґрунтованість цих звинувачень. Нехай у такому випадку Росія надає зразки використаних боєприпасів та вибухівки та наводить свої аргументи.

Я впевнений, що після такої пропозиції не буде жодних подальших кроків з боку Росії в цьому напрямку, і ця історія затихне, як і у випадку зі звинуваченнями у співпраці з Північною Кореєю.

Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова