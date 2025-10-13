На борту авіаносців класу "Форд" можуть базуватися різноманітні літаки, включаючи літаки з фіксованим крилом, вертольоти та дрони.

Авіаносці є найбільшими та найсучаснішими військовими кораблями, які по суті є мобільними аеропортами. Без літаків та вертольотів ці кораблі є лише плавучими островами, які мають оборонні можливості.

Сила авіаносця полягає в його літаках, і для визначення правильної кількості бортів, які може вмістити судно, потрібно провести багато інженерних розрахунків, розповідає ресурс Slash Gear. В теорії авіаносці можуть нести на своїх палубах усе – від вантажних літаків до вертольотів. Але вони найбільш відомі тим, що на них розміщуються винищувачі.

Авіаносці США: які судна несуть службу

Наразі Сполучені Штати Америки мають 11 активних авіаносців і авіаносних ударних груп. Ще більше зараз знаходяться у стадії розробки. США багато років модифікували та модернізували свій флот авіаносців. Сучасні зразки значно більші за попередників, а також досконаліші в технологічному плані.

Та не всі ці 11 авіаносців належать до одного класу. Зараз мова йдеть про десять авіаносців класу "Німіц" і один авіаносець класу "Джеральд Р. Форд". Згодом флот авіаносців класу "Німіц" буде виведений з експлуатації. На його заміну будуть побудовані нові кораблі. До прикладу, зараз будують авіаносець USS Enterprise, який, як очікується, вступить в експлуатацію приблизно в 2030 році.

Скільки винищувачів вміщують американські авіаносці

Кожен клас авіаносців вміщує різну кількість винищувачів. Може йтися про від 50 до 90 бортів, залежно від конфігурації судна.

USS Nimitz — перший у своєму класі і найстаріший авіаносець у флоті, введений в експлуатацію в 1975 році. Останній корабель цього класу – USS George H.W. Bush (CVN-77) – вступив на службу в 2009 році. Його екіпаж налічує близько 6000 моряків і морських піхотинців. У авіаційному крилі працюють понад 2400 осіб.

Загалом "Буш" може перевозити 90 літаків, але не всі з них є винищувачами. До того ж на борту не завжди базуються всі ці борти.

"USS George H.W. Bush зазвичай перевозить 56 винищувачів, включаючи F/A-18A/C і F/A-18E/F Super Hornets. Авіаносець має чотири парові катапульти і три гальмівні троси, що дозволяє здійснювати польоти кожні 20 секунд, загалом 140 вильотів на день. CVN-77 підтримує інші літаки з фіксованим крилом, такі як EA-6B Prowler і E-2C Hawkeye, а також численні типи дронів і вертольотів, таких як SH-60F, HH-60H і SH-60B Seahawk", – йдеться в матеріалі.

Щодо авіаносців класу "Форд", зараз експлуатується лише один – USS Gerald R. Ford. Він може вміщувати близько 4660 осіб. На його борту можуть базуватися різноманітні літаки, включаючи літаки з фіксованим крилом, вертольоти та дрони.

"Зазвичай авіаносець класу "Форд" може вмістити 75 літаків, значна частина яких — винищувачі. Авіаносець здатний вмістити понад 90 літаків, але це не є стандартною процедурою експлуатації. USS Ford перевозить більш сучасні винищувачі, включаючи F-35C Lightning II, але також приймає F/A-18A/C і F/A-18E/F Super Hornets, як і кораблі класу "Німіц", – додає видання.

США виводять з експлуатації легендарний авіаносець USS Nimitz

USS Nimitz (CVN-68) є одним із найважливіших військових кораблі усіх часів. Та його історія завершується. Виведення легендарного корабля з експлуатації заплановано на 2026 рік.

На жаль, не буде змоги побачити легендарний корабель в якості музейного експонату. Справа в тому, що ті деталі, які придатні до використання, будуть перероблені та збережені для інших авіаносців флоту. Корпус авіаносця буде розібраний.

