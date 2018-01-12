Сирійські ісламісти збили російський безпілотник вартістю 900 мільйонів - ЗМІ

У Сирії ісламістське угруповання "Нур-ад-дін Аз-Зенгі", яке бореться з режимом президента Башара Асада, заявило про збиття російського безпілотника.

Про це повідомляє Conflict Intelligence Team з посиланням на сирійське опозиційне ЗМІ "Medad Press".

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Це сталося на північному сході провінції Хама, де йдуть запеклі бої між повстанцями і урядовими військами. На опублікованому фото видно фрагмент крила збитого безпілотника.

У Conflict Intelligence Team допускають, що це може бути російський безпілотник "Форпост". Згідно з контрактом на поставку комплексів "Форпост" від 2011 року, вартість одного комплексу (у складі наземної станції і трьох БЛА) становила 900 мільйонів рублів.

Також зазначається, що ще один безпілотник такого типу був збитий в 2015 році на сході України батальоном "Дніпро-1".

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Міноборони РФ заявили, що російські бази в Сирії намагалися атакувати 13 ударних безпілотників, переданих терористам "однією з країн, що володіють високими технологічними можливостями щодо забезпечення супутникової навігації".

10 ударних БПЛА наближалися до російської авіабази «Хмеймім» і ще три - до пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС Росії в Тартусі. В оборонному відомстві запевнили, що російським військовим вдалося перехопити управління шістьма БПЛА, ще сім безпілотників було знищено.

10 січня в Міноборони РФ зажадали від Туреччини припинити використання безпілотників підконтрольними збройними формуваннями, які атакували російську базу «Хмеймім» у Сирії.

11 січня Генштаб збройних сил Росії звинуватив Україну в причетності до атаки на свої бази в Сирії.

«Попередні дослідження показали, що як основа вибухової речовини в боєприпасах використовувався ТЕН, що перевершує за потужністю гексоген. Зазначена вибухова речовина виробляється низкою країн, у тому числі в Україні на Шосткинському заводі хімічних реактивів», - сказав начальник управління будівництва та розвитку БПЛА генштабу ВС РФ генерал-майор Олександр Новіков.

Він наголосив, що заслуговують на увагу і використовувані на безпілотниках боєприпаси. «Це саморобні вибухові пристрої масою близько 400 грамів, споряджені вражаючими елементами у вигляді металевих кульок з радіусом ураження до 50 метрів. Кожен безпілотник, який брав участь в атаці, ніс 10 таких боєприпасів», - сказав Новіков.