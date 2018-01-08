У Міноборони РФ розповіли деталі атаки безпілотників на російські бази в Сирії
Російським військовим вдалося перехопити управління шістьма БПЛА, ще сім безпілотників було знищено, заявили у відомстві.
У Міністерстві оборони РФ заявили, що російські бази в Сирії намагалися атакувати 13 ударних безпілотників, переданих терористам «однією з країн, які володіють високими технологічними можливостями щодо забезпечення супутникової навігації».
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Про це УНІАН повідомили в прес-службі оборонного відомства.
«Системою забезпечення безпеки російської авіабази «Хмеймім» і пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в місті Тартус у ніч з 5 на 6 січня 2018 р успішно зірвано спробу атаки терористів з масованим використанням безпілотних літальних апаратів», - йдеться в повідомленні.
У Міноборони зазначили, що з настанням темного часу доби російськими засобами протиповітряної оборони на значній відстані було виявлено 13 ударних безпілотників невідомої приналежності. 10 ударних БПЛА наближалися до російської авіабази «Хмеймім» і ще три - до пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС Росії в місті Тартус.
Російським військовим вдалося перехопити управління шістьма БПЛА, ще сім безпілотників було знищено.
У Міноборони зазначають, що в результаті нападу постраждалих чи матеріальних збитків на російських військових об'єктах немає.
При цьому в оборонному відомстві вважають, що безпілотники бойовики могли отримати лише «від однієї з країн, які володіють високими технологічними можливостями із забезпечення супутникової навігації».