Російські хакери намагалися зламати поштові скриньки українських політиків - АР

Російська хакерська група Fancy Bear, окрім атак на пошту Хілларі Клінтон, намагалася зламати скриньки українських політиків та російських опозиціонерів, повідомляє Associated Press. Агентство заявляє, що отримало доступ до списку цілей російських хакерів.

Читайте такожУкраїна має свідчення того, що остання кібератака була організована РосієюСеред українських політиків це - президент Петро Порошенко та його син Олексій, народний депутат Сергій Лещенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші колишні і нинішні міністри. Усього - 545 аккаунтів.

Серед росіян - бізнесмен Михайло Ходорковський, учасниця гурту Pussy Riot Марія Альохіна, опозиційний лідер Олексій Навальний та ще понад 100 громадських активістів.

Загалом під прицілом у США були 573 поштові скриньки - двох екс-держсекретарів - Джона Керрі та Коліна Пауелла, тодішнього Верховного головнокомандувача НАТО, генерала армії ВПС США Філіпа Бредлі, одного з його попередників генерала армії США Уеслі Кларка, робітників для оборонних підрядників, таких як Boeing, Raytheon та Lockheed Martin, розвідників, відомих спостерігачів у Росії, особливо, демократів.

Загалом, у планах хакерів було зламати поштові скриньки Gmail майже 4,7 тис. користувачів у всьому світі - від представника Папи Римського в Києві до панк-групи Pussy Riot у Москві, а ще – в США, Грузії, Сирії та інших країнах.

Раніше у США звинуватили Fancy Bear в хакерських атаках на Чорногорію.

Ще раніше повідомлялося, що сервери виборчого штабу кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона атакували хакери, пов’язані з Головним розвідувальним управлінням РФ. Крім того, торік сервери Демократичної партії США зазнавали зламів з боку хакерів, яких підтримує Росія, аби вплинути на результати виборів президента США.