Данія звинуватила Росію в хакерських атаках

04:02, 24 квітня 2017
Світ
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Злом став можливий тому, що не всі поштові скриньки були достатньо захищені.

Ілюстрація / REUTERS

Хакери з Росії, пов'язані з керівництвом країни, два роки отримували доступ до електронних поштових скриньок Міноборони Данії.

Про це розповів міністр оборони країни Клаус Йорт Фредріксен, передає Медуза з посиланням на Berlingske.

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У звіті, який наводить Berlingske, повідомляється, що протягом 2015 і 2016 років хакери з угрупування Fancy Bear мали доступ до несекретного вмісту пошти деяких співробітників військового відомства.

«Це точно контролюється. Це не дрібні хакерські групи, які просто розважаються. Це пов'язано з розвідкою або центральними елементами російського режиму», — заявив Фредріксен.

Відзначається, що злом став можливий тому, що не всі поштові скриньки були достатньо захищені. Тепер цю проблему усунули.

Представники Кремля не змогли оперативно прокоментувати Reuters зроблені Фредриксеном заяви.

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Теги: #Росія#хакери#Данія