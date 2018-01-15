Китай відмовився від участі у ванкуверському обговоренні проблеми ядерної програми КНДР

Офіціальний Пекін відмовився приймати участь у обговоренні проблеми ядерної програми Північної Кореї.

Китай стверджує, що обговорення не допоможе вирішити проблему, повідомляє Голос Америки. При цьому Китай є ключовим гравцем у обговоренні стримування ядерних амбіцій КНДР.

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Як зазначає видання, близько 20 країн обговорять у Ванкувері питання морської безпеки у берегів Північної Кореї, зокрема, перехват суден, що намагаються порушувати діючі санкції. Також планується обговорення блокування фінансових ресурсів КНДР.

Пекін засудив цю зустріч. За словами прес-секретаря Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки, ця зустріч "не може принести потрібного рішення проблеми".