"Мені залишилося жити всього 10 хвилин": Джим Керрі став свідком помилкової тривоги про ядерний удар на Гаваях

Джим Керрі був на Гаваях, коли жителям штату прийшло повідомлення, що туди летить балістична ракета. Про це актор написав у своєму Twitter.

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"Я прокинувся сьогодні вранці на Гаваях і зрозумів, що жити мені залишилося 10 хвилин. Це була помилкова тривога, але справжня психічна загроза. Якщо ми дозволимо цьому Гоморі (президенту США Дональду Трампу) і його корумпованому республіканському конгресу продовжувати відчужувати світ, ми прийдемо до таких страждань, яких і уявити не можемо", – повідомив актор.

Як повідомляв УНІАН,13 січня жителям Гаваїв розіслали попередження про загрозу ракетного удару, їх закликали негайно ховатися в укриття. Пізніше з'ясувалося, що це помилка.