Французька актриса уточнила скандальну заяву про колег, обвинувачених у домаганнях

Французька актриса Катрін Деньов уточнила свої слова про сексуальні домагання.

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Як пише Deadline, вона пояснила, що любить свободу, і їй не подобається, коли кожен вважає себе вправі засуджувати кого-небудь через висловлювання в соцмережах, що призводить до покарань і «лінчування» з боку преси.

Актриса зазначила, що якщо і хотіла би вибачитися, то тільки перед жертвами «жахливих діянь», які могли відчути себе ображеними. Вона нічого не виправдовує, але їй не подобається «менталітет зграї».

Деньов також засудила тих, хто неправильно витлумачив заяву, яку вона підписала. За словами артистки, в тексті немає тверджень про те, що домагання — це добре. Крім того, зазначила Деньов, вона підтримала заяву, оскільки бачить небезпеку «чистки» в мистецтві. Актриса задалася питанням, чи не будуть тепер, приміром, знищувати картини Леонардо да Вінчі і Егона Шіле, знімати полотна Поля Гогена з музейних стін.