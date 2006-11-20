Євросоюз ставить Лукашенку 12 умов

Європейська Комісія розробила новий проект стратегії стосовно Білорусі, що передбачає доступ білоруських товарів на європейський ринок, а також фінансову допомогу білоруським підприємствам.

Натомість Брюссель має намір вимагати від Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА проведення демократичних перетворень в країні, яку багато хто називає "останньою диктатурою в Європі", пише сьогодні Telegraf.by.

При цьому Єврокомісія пропонує білоруським властям проводити демократизацію в країні самостійно, давши зрозуміти, що не втручатиметься у внутрішні процеси в республіці.

Перед Мінськом буде поставлено 12 умов, виконання яких має викликати багатомільйонні економічні преференції для Білорусі, серед них: звільнення політв`язнів, припинення репресій за політичними мотивами, розслідування зникнень політиків і журналістів, проведення вільних виборів.

На думку лідера білоруської опозиції О.МІЛІНКЕВИЧА, підготовлена в ЄС стратегія зможе зламати скептичні настрої серед білорусів. "Пропозиція Євросоюзу мене дуже радує. Вона своєчасна. Пропаганда весь час говорить білорусам, що вони не можуть сподіватися на ЄС, оскільки в Європі нас ніхто не чекає. А тут, будь ласка, одержуємо документ, який підтверджує, що ЄС все-таки чекає Білорусь", - зазначив О.МІЛІНКЕВИЧ.

За його словами, опозиція зробить все, щоб "зміст документа, підготовленого в ЄС, якнайшвидше дійшов до всіх білорусів".

Лента.ру нагадує, що після президентських виборів в березні цього року Євросоюз звинуватив О.ЛУКАШЕНКА в порушенні громадянських свобод і ввів проти Білорусі ряд санкцій, зокрема економічного характеру, а також заборонив в`їзд в країни ЄС самому Президентові республіки і особам з його оточення.

17 листопада О.ЛУКАШЕНКО заявив, що Білорусь відкрита для діалогу з Євросоюзом.