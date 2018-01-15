На індонезійській біржі впав балкон, постраждали 77 осіб (відео)
19:56, 15 січня 2018Світ
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Причини обвалу поки розслідують, момент падіння зафіксували камери спостереження.
На один з поверхів індонезійської біржі впав балкон, постраждало 77 осіб
На один з поверхів індонезійської біржі впав балкон, постраждали 77 осіб.
Як повідомляється у сюжеті ТСН, момент падіння зафіксували камери спостереження. По балкону якраз йшли студенти, що приїхали до біржі на екскурсію.
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Під час обвалу постраждали щонайменше 77 осіб. Частину постраждалих доставили в найближчі лікарні, декому медики допомогли на місці. Причини обвалу поки розслідують.
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