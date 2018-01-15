Другий за півроку прем'єр-міністр Румунії пішов у відставку

Прем'єр-міністр Румунії Міхай Тудосе пішов у відставку після того, як виконком правлячої Соціал-демократичної партії (PSD) більшістю голосів позбавив його політичної підтримки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на одного з членів партії.

Тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра з вівторка буде заступник голови уряду Паул Стенеску.

Читайте такожТисячі людей в Румунії вийшли на антикорупційні протести

Видання зазначає, що напруга між головою партії Лівіу Драгнеа і Міхаєм Тудосе виникла минулого тижня, коли прем'єр-міністр публічно звинуватив близьку до Драгнеу главу МВС у брехні і запропонував їй піти у відставку.

Після голосування Тудосе зазначив, що подасть президенту країни офіційну заяву про відставку "сьогодні або завтра".

Також він додав, що несе відповідальність за свої вчинки і не шкодує про свої дії на посаді прем'єр-міністра Румунії.

Нагадаємо, 26 червня 2017 року президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив кандидатуру колишнього міністра економіки Міхая Тудосе на посаду прем'єр-міністра.

Раніше, 21 червня, парламент Румунії проголосував за вотум недовіри уряду на чолі з Соріном Гриндяну, який був призначений прем'єром в січні 2017 року.

Представники коаліції звинуватили Гриндяну у затягуванні строків реалізації економічних реформ. Але Гриндяну відмовився подати у відставку, заявивши, що голова СДП Лівіу Драгнеа хоче зайняти прем'єрське крісло.

Раніше Драгнеа не зміг зайняти пост прем'єра, оскільки в квітні 2016 його засудили до двох років позбавлення волі умовно за підтасовку голосів на референдумі в 2012 році.