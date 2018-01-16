В результаті нападу на аеропорт у Лівії загинули 20 людей
На аеропорт напали люди лідера бойовиків, відомого як Башир (Bashir 'the Cow').
В результаті збройного зіткнення в аеропорту столиці Тріполі були вбиті, щонайменше, 20 осіб, ще приблизно 60 поранені.
Про це повідомили представники уряду національної згоди Лівії, пише 112.ua з посиланням на Reuters.
Читайте такожФранція скликала Радбез ООН через торгівлю рабами в Лівії
"Уряд національної згоди повідомив, що збройне формування напало на аеропорт, намагаючись таким чином влаштувати втечу з розташованої поруч із аеропортом в'язниці бойовиків", - йдеться в повідомленні.
У спецслужбі Лівії додали, що на аеропорт напали люди лідера бойовиків, відомого як Башир (Bashir 'the Cow').
За інформацією агентства, стрілянина з ранку була чутна в столиці. Крім того, в аеропорту Mitiga були припинені всі польоти.