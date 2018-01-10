Сепаратистські партії Каталонії домовилися обрати Пучдемона головою парламенту

Сепаратистські партії Каталонії домовилися про обрання головою каталонського парламенту Карлеса Пучдемона вже у цьому місяці.

Прес-секретар партії Пучдемона "Разом за Каталонію" заявив, що сепаратистський політик домовився про підтримку ліво-республіканської партії ERC, повідомляє Європейска правда. Таким чином партії спільно мають 66 з 135 місць в регіональному парламенті, і можуть отримати підтримку ще чотирьох депутатів.

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Проте, як зазначає видання, правління сепаратистів в парламенті залежить також від депутатів, які наразі не зможуть проголосувати через те, що перебувають під вартою або за кордоном.

Власне ще одна проблема полягає в тому, що сам Пучдемон наразі перебуває в Брюселі. Зазначається, що Пучдемон зможе звернутися до регіонального парламенту через відеоконференцію або ж один з його депутатів прочитає обов'язкову промову, яку кандидати мають виголосити перед голосуванням.

Партії, що виступають проти відокремлення Каталонії, заявили голова парламенту не може керувати на відстані.

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"Зрозуміло, що для управління Каталонією ви повинні бути в Каталонії, ви не можете робити цього через WhatsApp або як голограмма. Людина, яка втікає від правосуддя, не може бути президентом", - сказав Інес Аррімадас, лідер партії "Громадяни", яка виступає проти незалежності.

Нагадаємо, Пучдемон з жовтня перебуває у Брюсселі, після відкриття на нього кримінальної справи через спробу відділення Каталонії від Іспанії.