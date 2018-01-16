П'ять тушок отруйної риби фугу позбавили спокою японське місто

Влада японського міста Гамагорі оголосила тривогу: місцевий супермаркет продав п'ять тушок смертельно отруйної риби фугу, не вийнявши з них печінку, де міститься отрута. Адміністрація міста привела в дію спеціальну систему оповіщення та закликає жителів бути обережними і уважно оглянути нещодавно куплену фугу, повідомляє Бі-бі-сі.

Три потенційно смертельних риби вдалося таким чином знайти і утилізувати, але ще дві поки не знайдені.

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Популярний японський делікатес - риба фугу - настільки отруйна, що будь-яка помилка при її приготуванні загрожує летальним результатом. У шкірі, яєчниках і печінці фугу міститься речовина нейропаралітичної дії тетродотоксин. Щоб отримати ліцензію на приготування фугу, кухарі проходять тривале навчання.

Отруєння тетродотоксином, що міститься у рибі фугу, описують як швидке і гостре. Воно починається з оніміння у роті, після чого настає параліч дихальних органів і смерть. Отруєні залишаються у свідомості до самого кінця.

Кожен рік у Японії фіксують кілька випадків отруєння фугу. Хоч протиотрути проти тетродотоксина не існує, не кожне отруєння рибою фугу закінчується смертю.

Як повідомляв УНІАН, в минулому році в Японії засудили до смертної кари жінку, яка отруїла кількох чоловіків заради грошей.