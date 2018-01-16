У ЄС занепокоєні тим, що вбивство лідера косовських сербів може загострити конфлікт

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликала лідерів Косово та Сербії не загострювати конфлікт після вбивства лідера косовських сербів Олівера Івановича. Про це йдеться у заяві Служби зовнішніх справ ЄС, передає Європейська правда.

Могеріні сьогодні провела телефонні розмови з президентом Сербії Александром Вучичем та президентом Косово Хашимом Тачі.

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"Верховний представник рішуче засудила вбивство та висловила співчуття родині та друзям. Вона підкреслила надію на те, що відповідні органи правосуддя Косова не пошкодують зусиль, щоб знайти злочинців та негайно притягнути їх до відповідальності. Місія верховенства права Європейського Союзу, EULEX, буде підтримувати владу відповідно з її мандатом", - йдеться у заяві.

Могеріні також закликала всі сторони продемонструвати спокій і стриманість.

Як повідомляв УНІАН, лідер косовських сербів Олівер Іванович був розстріляний вранці 16 січня в північній частині міста Косовська Митровиця.

Олівер Іванович був одним із лідерів косовських сербів. У 2008 - 2012 роках він обіймав посаду держсекретаря у справах Косова в уряді Сербії. У січні 2016 він був засуджений до дев'яти років в'язниці за звинуваченням у військових злочинах проти албанців у 1999 році. Іванович наполягав на своїй невинності. У лютому 2017 року після апеляції вирок був скасований і над політиком почався новий процес.

У 2008 році Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії, яку пізніше визнало більше половини країн-членів ООН, у тому числі більшість європейських держав. Незалежність Косова в даний час визнають 115 держав. Відповідно до конституції Сербії, територія Республіки Косово є частиною Республіки Сербія і входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія, однак фактично Косово владою Сербії не контролюється. Північна частина Косова, населена переважно сербами, не підкоряється владі у Приштині. Північне Косово знаходиться під міжнародним управлінням на основі резолюції 1244 РБ ООН.