Всесвітньо відомий іспанський співак Енріке Іглесіас вперше показав фото своєї новонародженої дитини. 16 грудня 2017 року російська тенісистка і фотомодель Анна Курнікова народила артистові двійню.

Фотографію співак опублікував у своєму Instagram.

Лише за годину фотографія зібрала понад 600 тис. лайків і масу захоплених коментарів.

Як повідомляв УНІАН, колишня російська тенісистка Анна Курнікова і всесвітньо відомий іспанський співак Енріке Іглесіас на 17-му році відносин стали батьками: у пари народилися двійнята - хлопчик і дівчинка.