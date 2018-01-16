Енріке Іглесіас вперше показав фото своєї новонародженої дитини
21:46, 16 січня 2018Світ
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16 грудня 2017 року російська тенісистка і фотомодель Анна Курнікова народила співакові двійню.
Лише за годину фотографія зібрала понад 600 тисяч лайків / enrique iglesias Instagram
Всесвітньо відомий іспанський співак Енріке Іглесіас вперше показав фото своєї новонародженої дитини. 16 грудня 2017 року російська тенісистка і фотомодель Анна Курнікова народила артистові двійню.
Фотографію співак опублікував у своєму Instagram.
Лише за годину фотографія зібрала понад 600 тис. лайків і масу захоплених коментарів.
Як повідомляв УНІАН, колишня російська тенісистка Анна Курнікова і всесвітньо відомий іспанський співак Енріке Іглесіас на 17-му році відносин стали батьками: у пари народилися двійнята - хлопчик і дівчинка.
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