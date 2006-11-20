Росія підозрює Сотбіс у збуті крадених орденів

Росоохоронкультура звернулася в аукціонний дім "Сотбіс" з проханням зняти з торгів групу лотів, які є важливими радянськими державними нагородами.

Як повідомив РІА Новини заступник керівника Росоохоронкультури Анатолій Вілков, 28 листопада, на наступні аукціонні торги "The Russian sale. Works of Art & Faberge" в Лондоні виставлено 11 лотів, зокрема Ордени Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова, Богдана Хмельницького і Леніна.

Відповідно до російського законодавства придбання і збут державних нагород РФ заборонений. Їх законний вивіз може бути здійснений або самим нагородженим, або на підставі свідоцтва на право вивозу культурних цінностей, видаваного Росоохоронкультурой.

Ці правила розповсюджуються і на державні нагороди СРСР, пояснив Вілков.

"У нас є підстави вважати, що громадяни, нагороджені виставленими на аукціон орденами, а саме, Орденом Суворова, Орденом Ушакова, Орденом Кутузова, Орденом Нахимова і Орденом Богдана Хмельницького, проживали і померли на території РФ. Наскільки нам відомо, ніхто із спадкоємців або родичів, а також інші громадяни дозвіл на право вивозу нагород не одержували", - мовиться в тексті звернення Росоохоронкультури до аукціонного дому "Сотбіс".

В зв`язку з цим Росоохоронкультура зажадала підтвердження законності права власності здавальників на ці нагороди, а також їх вивозу з території Росії.

При цьому Вілков підкреслив, що "останніми роками зросла кількість злочинів, пов`язаних з крадіжками державних нагород".

РІА новини