Лікар Білого дому засвідчив "відмінний" стан здоров'я Дональда Трампа (відео)

Президент США Дональд Трамп має відмінний стан фізичного здоров’я, повідомив у вівторок, 16 січня, лікар Білого дому Ронні Джексон.

Про це пише DW.

"У президента хороші показники і загалом відмінне здоров'я", - сказав Джексон на брифінгу для журналістів після першого медичного огляду Дональда Трампа на посаді президента США. Він зазначив, що найімовірніше стан здоров'я Трампа залишатиметься хорошим упродовж всього терміну його президентства.

Також лікар додав, що, судячи з результатів когнітивного тесту, який президент США пройшов в рамках медобстеження, у нього немає психічних відхилень. Зокрема, Дональду Трампу запропонували відповісти на запитання Монреальської шкали когнітивної оцінки, розробленої для діагностики хвороби Альцгеймера. Він набрав 30 із 30 балів.

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Американському президенту 71 рік і сім місяців, його вага становить близько 108,4 кілограма, зріст - 190 сантиметрів. У стані спокою його серце робить 68 ударів в хвилину, а артеріальний тиск - 122 на 74. Він не страждає порушеннями серцевої діяльності, а рівень холестерину в його організмі трохи перевищує норму, тому лікар рекомендував Трампу скинути декілька кілограмів.

Скандал навколо стану психічного здоров'я американського президента здійнявся після виходу книги журналіста Майкла Вулффа "Вогонь та лють: у Білому домі Дональда Трампа". Група конгресменів США звернулася до професорки психіатрії з Єльського університету Бенд Лі, щоб вона оцінила психічне здоров'я американського президента. Сам він заявив, що є психічно стійкою людиною, та назвав себе "генієм".