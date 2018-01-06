"Дуже стабільний геній": Трамп відповів на критику своїх розумових здібностей

Президент США Дональд Трамп у відповідь на критику своїх розумових здібностей і темпераменту назвав себе "дуже стабільним генієм".

Про це Трамп написав у Twitter 6 січня, говорячи про книгу Майкла Вулффа.

Трамп назвав автора книги "повним невдахою, який писав оповідання, щоб продати цю дійсно дурну і неправдиву книгу".

Президент США написав, що після того, як було "доведено, що російська змова була тотальним обманом для американської громадськості", його критики почали "кричати про психічну стабільність та інтелект".

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Як заявив Трамп, протягом усього життя його "найбільшими активами були душевний спокій і розум".

"Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена до ключової зірки на ТБ і президента Сполучених Штатів (з першої спроби). Думаю, це говорить про те, що я не розумний, а геній, дуже стабільний геній!", - заявив Трамп.

Він додав, що Хілларі Клінтон також "старанно грала на цих картах, але погоріла".

Як повідомляв УНІАН, в Сполучених Штатах опублікували книгу журналіста Майкла Вулффа "Вогонь та лють: у Білому домі Дональда Трампа". Вона відразу стала лідером продажів офлайн та онлайн-книгарень.

Вулфф описує, як Трамп не планував бути президентом США, його інтимне життя та відсутність у нього відповідних знань та інтересу до посади очільника Білого дому.

У книзі розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували. Автор публікації розповідає, як медіамагнат Руперт Мердок назвав президента США "*** ідіотом" після того, як закінчив з ним телефонну розмову. Водночас сам Трамп заперечує інформацію, подану у книжці.