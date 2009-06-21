В Ірані затримали доньку екс-президента і вислали кореспондента Бі-Бі-Сі

Поліція затримала доньку колишнього президента Ірану Алі Акбара Хашемі Рафсанджані, яка брала участь в акціях протесту опозиції, повідомляє Reuters. Фаєзех Рафсанджані та її родичі були затримані задля "захисту від терористичних дій бунтівників", сказав агентству представник іранської служби безпеки. Затриманих відправили на найближчу військову базу і тримали там, поки не зупинилися заворушення, а це, за даними агентства, означає, що тепер їх уже відпустили.

Влада Ірану в неділю оголосила, що висилає з країни кореспондента Бі-бі-сі за його репортажі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на іранське новинне агентство Fars.

"Джон Лейн (Jon Leyne) повинен залишити Іран протягом 24 годин. Він звинувачується в розповсюдженні сфабрикованих новин і репортажів, в ігноруванні нейтралітету в новинах, підтримці бунтівників і нехтуванні прав іранської нації", - йдеться в повідомленні.

Штаб-квартира Бі-бі-сі в Лондоні підтвердила інформацію про вимогу іранської влади.

Робота іноземних ЗМІ, зокрема Бі-бі-сі, зараз перебуває під обмеженням з боку іранської влади - кореспондентам не дозволено залишати свої офіси, повідомляється на сайті Бі-бі-сі.