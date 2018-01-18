Туреччина планує воєнну операцію проти підтримуваних США курдів у Сирії

Туреччина планує воєнну операцію в сирійських регіонах Афрін та Манбідж, які контролюють підтримувані США курди, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Читайте такожТуреччина привела армію в стан підвищеної боєготовності За його словами, Анкара «не довіряє» Вашингтону через підтримку сил курдів у Сирії вздовж турецького південного кордону, передає радіо Свобода. Чавушоглу зазначив, що Анкара буде координувати з Москвою й Тегераном повітряні операції.

Турецькі військові отримали наказ готуватися до інтервенції в Афрін та Манбідж. Силовики продовжують збільшувати свою присутність біля кордону з Сирією, до провінції Хатай на південному сході Туреччини 18 січня прибувають танки.

15 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розкритикував створювані під егідою США «сили безпеки», які матимуть на меті захист курдських районів на сирійсько-турецькому кордоні. Формування чисельністю до 30 тис. осіб складатимуться переважно з курдів та союзних їм сил.

Ердоган заявив, що країна, яку турецька влада вважає союзником, формує «терористичну армію», яка загрожує безпеці Туреччини. Ердоган пригрозив знищити «в зародку» створювані з ініціативи США військові з’єднання на півночі Сирії.

Упродовж майже всіх семи років війни в Сирії США і Туреччина діяли спільно, допомагаючи силам опору режиму президента Асада. Розкол між ними стався через підтримку Вашингтоном організації «Сирійські демократичні сили» (СДС), що складається переважно з курдських бійців. СДС покликана захищати курдське населення в Сирії.