Ердоган пригрозив почати військову операцію в Сирії

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що турецька армія може протягом тижня почати операцію на території сирійських курдів в регіонах Манбідж і Афрін на північному заході країни

Про це повідомляє телеканал NTV.

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«У Манбідже, якщо не будуть виконані дані нам обіцянки, вони побачать, що ми зробимо через тиждень», — заявив Ердоган.

Анкара неодноразово засуджувала Вашингтон за військову підтримку сирійських курдів, яких Туреччина вважає терористичною організацією.