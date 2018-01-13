Ердоган пригрозив почати військову операцію в Сирії
22:55, 13 січня 2018Світ
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Турецька армія може протягом тижня почати операцію на території сирійських курдів.
Тайіп Ердоган / REUTERS
Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що турецька армія може протягом тижня почати операцію на території сирійських курдів в регіонах Манбідж і Афрін на північному заході країни
Про це повідомляє телеканал NTV.
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«У Манбідже, якщо не будуть виконані дані нам обіцянки, вони побачать, що ми зробимо через тиждень», — заявив Ердоган.
Анкара неодноразово засуджувала Вашингтон за військову підтримку сирійських курдів, яких Туреччина вважає терористичною організацією.
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