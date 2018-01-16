Туреччина перекинула ще 10 танків до сирійського кордону

Турецькі збройні сили перекинули ще 10 танків до кордону із Сирією.

Про це повідомляє видання Haber Turk.

Відзначається, що танки прибули з Анкари. При цьому, за даними газети, до сирійського кордону протягом дня прибуде ще кілька бойових машин.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що турецька армія може протягом тижня почати операцію на території сирійських курдів в регіонах Манбідж і Афрін.

Пізніше він зазначив, що «сили безпеки кордону» на півночі Сирії загрожують національній безпеці Туреччини.