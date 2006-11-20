У Багдаді вбитий відомий іракський комік

У Багдаді 20 листопада був убитий відомий в Іраку комік Валід Хасан (Walid Hassan), який вів на місцевому телебаченні популярну комедійну передачу "Карикатура", де висміював уряд країни і американських військових, повідомляє AP.

Артист був застрелений на заході Багдада, коли за кермом свого автомобіля прямував на роботу.

Цього ж дня терористи убили Фулайєха аль-Гурабі (Fulayeh al-Ghurabi), професора університету провінції Вавілон, розташованої на південь від Багдада. Науковця убили також за кермом: він прямував додому з місцевої школи.

Загалом у понеділок жертвами нападів і вибухів в Іраку стали не менше 20 людей. Як зазначає агентство, в листопаді від рук убийць і терористів загинули мінімум 1368 чоловік. За весь жовтень було убито 1216 іракців.

Лента.ру